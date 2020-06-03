İtfaiyeden nefes kesen inek kurtarma operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikten gölete düşen 4 aylık gebe ineği itfaiye ekipleri 5 saatten fazla süren operasyonla kurtardı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Efendi Elmas'a ait olan inekler Cephanelik bölgesinde otlarken sürüden bir inek göletin kenarından yamaçtan yaklaşık 30 metre yüksekten suya düştü. Su kenarından mahsur kalan ineğin sahipleri ve bakıcıları durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğine bildirdi. İtfaiye ekipleri 5 saatten fazla süren operasyonla ineği halat yardımıyla yüzdürerek mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.

Nefes kesen inek kurtarma operasyonunda inek sağ salim karaya çıkarılırken ineğin sahibi Efendi Elmas, "İnek 30 metre yükseklikteki yardan düştü. Bizimde kurtarabilecek imkanımız olmadığı için itfaiyeyi aradık, onlarda ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. İnek 4 aylık hamileydi, itfaiyedeki arkadaşlarımız onu kurtardı. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. İnek sahibi ve bakıcıları kurtarılan ineği okşayarak severken itfaiyecilere teşekkür etti.