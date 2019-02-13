İYİ Partili Özdemir'den ilk müjde pazarcılara

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin ortak kararı ile sokak arasına taşınan ve uzun süre pazarcı esnafı ile vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden olan Perşembe Pazarı için İYİ Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir'den iddialı açıklama geldi. Özdemir, "Perşembe Pazarı bu hafta eski yerinde kurulmalı. Bu kararlılığı gösteremezlerse biz göreve geldiğimiz ilk hafta Perşembe Pazarı'nı eski yerine alacağız." dedi.

Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde İyi Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir ilk müjdesini pazarcılara verdi.

Manisa'da kapalı pazaryerinden sokak arasına taşınarak pazarcı esnafının ve vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden olan ve yıllardır çözülemeyen pazaryeri sorunu için müjde Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir'den geldi.

Şehrin lokomotifliğini yapan Şehzadeler ilçesinden Belediye Başkan Adayı olan İYİ Partili İsa Özdemir projelerini açıklamaya başladı. Mevcut iki belediyenin bir türlü pazaryeri sorununa çözüm üretmediğini söyleyen Özdemir, "Bizim ilk projemiz hem pazarcı esnafına hem de vatandaşlara yönelik olacak. Pazaryeri sorununu İYİ Partili Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek biz çözeceğiz." diye konuştu.

Önce eski yerine taşınacak

Bu haftadan itibaren perşembe günü kurulan pazaryerinin eski yerine alınması gerektiğini aksi takdirde hem esnafın, hem vatandaşın hem de pazarcı esnafının çektiği çilenin devam edeceğini söyleyen İsa Özdemir, "Projelerimiz hazır. Kolları sıvadık ve kentin kanayan yarası pazaryerleri için düşüncemizi ortaya koyduk. İlk işimiz pazarcı esnafının yarasına merhem olmak. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Orkun Şıktaşlı ile ele ele vererek pazaryeri konusuna kalıcı çözüm için hazırız. Öncelikle perşembe günleri kurulan pazaryeri eski yerine taşınacak. Zaten pazarcı esnafının da ilk etapta talebi bu yönde. Sonrasında da bu işe kalıcı çözümü getireceğiz. Kimse daha fazla mağdur olmadan bu işi biz çözeceğiz." dedi.

Şehzadeler Belediyesinin Manisa'nın lokomotif ilçesi olduğunu ifade eden İsa Özdemir, "Projelerimiz, alt yapımız ve ekibimiz hazır. İlçemizin bir çok sorunu var. Bunların tespitini yaptık. Öncelikli iş olarak yıllardır bir türlü çözüm bulunamayan pazaryeri konusuna eğilmeye karar verdik. Bu konuda pazarcı esnafımızla da yaptığımız görüşmeler var. 2019 yılı Manisa'sında Şehzadeler ilçesinde hala böylesi bir sorunun yaşanması, insanların mağduriyetinin giderek artması ve bir çözüm bulunamaması bizi bu soruna eğilmeye itti. İnşallah Manisa'nın pazaryeri sorunu İYİ Partili belediyeler sayesinde tamamen tarih olacak." şeklinde konuştu.

"Çalışmalarımızı yaptık"

Pazaryeri sıkıntısının diğer sorunları da beraberinde getirdiğini söyleyen Özdemir, "İlçemizde kurulan pazaryeri aynı zamanda trafik sorununu da gündeme getiriyor. Yollar kapatılarak pazaryeri kurmak 2019 Türkiye'sine yakışmaz. Bu herkes için bir sıkıntı demektir. Bu mağduriyeti biz giderecek çalışmamızı yaptık. Öncelikle bu haftadan itibaren pazaryeri eski yerine taşınmalı." dedi.

31 Mart yerel seçimleri için destek isteyen İsa Özdemir, "Kentimizin sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için yola çıktık. İlçemizin sorunlarını biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Bir sorun varsa ki var, bunu Millet İttifakı çözecek. Biz halkımıza güveniyoruz onların da bize güvendiğini biliyoruz" diyerek yerel seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.