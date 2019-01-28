İYİ Partili vekil 'Millet İttifakı'na kızdı, partisinden istifa etti

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin 'Millet İttifakı'nda yer alması ve yerel seçimlerde danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisinde (MHP) il başkanlığı görevi yapan, ardından MHP'den istifa ederek İYİ Parti Kurucu İl Başkanlığı görevinde bulunan ve son olarak 24 Haziran genel seçimlerinde İYİ Parti'den 1. sıra adayı gösterilerek milletvekili olan Tamer Akkal, partisinden istifa etti. İstifasıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Akkal, "Bilindiği gibi 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde sizlerin oylarıyla İYİ Parti'den Manisa milletvekili olarak seçildim. O günden bu yana Manisa'nın ve Manisalıların sorunlarını TBMM'de dile getirip çözümleri konusunda elimden geleni yapmaktayım. Bugüne kadar kamuoyuna çok fazla yansıtmamaya çalışsak da parti içindeki sıkıntılar had safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Özellikle sayın genel başkanın genel seçimler sonrası istifasıyla başlayan parti içi problemler, bugün yerel seçimler öncesi içinden çıkılmaz bir hal almış bulunmaktadır. Bu sürecin en başından beri karşı çıktığım; önce işbirliği denen ve sonra adı yine 'Millet İttifakı' olarak değişen bu oluşum bizlerde tedavisi mümkün olmayan bir tahribat oluşturmuştur. Bir Türk milliyetçisi olarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak, bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti'den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten sonra mümkün değildir. İstifa kararını almamdaki tek sebep de sadece bu sözde partinin Millet İttifakı'na destek kararı değildir. Bilindiği gibi daha önce bir dönem merkez ilçe başkanlığı, bir dönem de il başkanlığı görevini yürüttüğüm eski partimden ayrılış sebeplerimizin başında bulunan sebepler; teşkilatlara sormadan, danışmadan ve istişare edilmeden 'ben yaptım oldu' mantığıyla kararlar alınması, alınan kararların ahbap çavuş ilişkileri ile belirlenmesi, bulunduğumuz il ile ilgili milletvekili, belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerinin kimseye danışılmadan ben 'Manisa'yı sizden iyi bilirim' söylemleri eşliğinde belirlenmesi, ahde vefanın olmayışı, parti içindeki anti demokratik uygulamalardır. Üzülerek belirtiyorum ki gelinen bu noktada aynı sıkıntılı yönetim şeklinin burada da aynen devam ettiğini görmekte ve o zaman biz niye eski partimizi terk ettik ve yeni bir parti kurduk diye kendimizi sorgulamaktan alamıyoruz" diye konuştu.

Manisa'daki belediye başkan adaylarının belirlenmesinde kimseye sorulmadığını vurgulayan Akkal, açıklamasına şöyle devam etti:

"Manisa'da İYİ Parti'yi kuran, elini taşın altına sokan Manisa'da yüzde 14 oy alan teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız ve partililerimiz adeta yok sayılarak CHP ile pazarlıklar yapılmış, 17 ilçenin 10'u teslim edilmiş, aday belirleme işlemleri bitmiş ve bunlardan şahsım da dahil olmak üzere hiçbir Manisalı yönetici haberdar edilmemiştir. Bu süreci genel merkez nezdinde yürüten sayın genel başkan yardımcılarına öncelikli tavsiyem; bu süreci Manisa'da ve tüm Türkiye'de kimselere sormadan 'ben yaptım oldu' mantığıyla, intikam duygularıyla ve menfaat ilişkileriyle götüreceğine; büyükşehirlerin garanti olan 1. sıralarından değil, önce kendi memleketlerinden milletvekili adayı olmaları olacaktır. Sizler kendi memleketinizden aday olmayacaksınız, ama hayatınızda 3-5 kez gittiğiniz şehirler hakkında hiç kimseye danışmadan hüküm vereceksiniz. Özetle Manisa kurucu il başkanlığı görevini yaptığım ve Manisa milletvekili olduğum İYİ Parti'den bugün itibarı ile istifa ediyorum. Bundan sonra milletvekilliği görevini bağımsız olarak, Manisalılık ruhuyla ve genel merkezin değil gerçekten milletin vekil olduğumun bilinciyle görevimi sürdüreceğimi, elimden gelenin fazlasıyla Manisamıza ve ülkemize hizmet edeceğimi beyan eder, saygılarımı sunarım"