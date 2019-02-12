Izgara tezgahı alev aldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir restoranın ızgara tezgahı tutuşurken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesinde bulunan ızgara tavuk restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ızgarada etlerin pişirildiği esnada ızgaranın bulunduğu tezgah alev aldı. Bir anda dükkanın etrafını saran alevlere yandaki esnaflar da yangın tüpüyle müdahale etti. Izgara bacasının sıcak ve yağlı olması sebebiyle alevler baca kısmını da etkisi altına aldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken restoranda maddi hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından yangının kesin çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlatıldı.