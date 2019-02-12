İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Izgara tezgahı alev aldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir restoranın ızgara tezgahı tutuşurken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir restoranın ızgara tezgahı tutuşurken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesinde bulunan ızgara tavuk restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ızgarada etlerin pişirildiği esnada ızgaranın bulunduğu tezgah alev aldı. Bir anda dükkanın etrafını saran alevlere yandaki esnaflar da yangın tüpüyle müdahale etti. Izgara bacasının sıcak ve yağlı olması sebebiyle alevler baca kısmını da etkisi altına aldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken restoranda maddi hasar meydana geldi.


Soğutma çalışmalarının ardından yangının kesin çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.