İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran mermer ocağına baskın: 107 kişi yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir mermer ocağında izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, belirtilen işyerine KOM ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında işyerinde çalışma izni bulunmayan 107 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. İşyerine toplam 1 milyon 262 bin 272 TL idari para cezası uygulanması için tutanak tanzim edildi.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Ayazören Mahallesi Palankaya mevkiinde mermer üretimi faaliyeti gösteren iş yerinde izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırıldığı duyumunu alan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa KOM Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte işyerine operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında yapılan kontrollerde, iş yeri içinde çalışma izni bulunmayan 107 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Yapılan denetimlerde bahsi geçen işyerine 6375 Sayılı Kanunun 23. maddesine muhalefetten kişi başı 11 bin 976 TL olmak üzere toplamda 1 milyon 262 bin 272 TL idari para ceza uygulanması amacıyla Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere tutanak tanzim edildi. Ayrıca izinsiz çalıştığı tespit edilen 49 yabancı uyruklu şahıs geçici koruma kapsamında, 3 yabancı uyruklu şahıs Uluslararası Koruma kapsamında bulunduğundan gerekli tebliğler yapılarak serbest bırakıldı. Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 55 yabancı uyruklu şahsa ise 6458 Sayılı Kanunun 5. maddesine muhalefetten toplam 263 bin 780 TL idari para cezası uygulanarak sınır dışı işlemleri başlatıldı.