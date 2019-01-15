İzmir-Ankara karayolu 5 saattir ulaşıma kapalı

Yoğun kar yağışından dolayı Manisa'nın Kula ilçesinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kula'da öğlen saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir-Ankara D300 karayolu ulaşıma kapandı. Kavacık rampasında her iki yöne de trafik akışı dururken, karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Yolda kalan araçların bir bölümü ilçe merkezine çekilirken, Kavacık rampasında tıkanan trafikte sürücüler araçlarına zincir taktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da yapılan anonslarla sürücüler uyarılarak trafiğe çıkmamaları istendi. Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise, kapanan yolda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yolda kalan öğrenci servisinin sürücüsü Mehmet Yıldız, yaklaşık 5 saattir yolda kaldıklarını, öğrencilerin can güvenliği açısından zincir taktığını söyledi.

Kaymakam Duru kek dağıttı

Kula Kaymakamı Kemal Duru, ulaşıma kapanan D300 karayolunda incelemelerde bulunarak, yolda kalan sürücülere hazır kek dağıttı. Yolda kalan sürücülerle sohbet eden Duru, yaklaşık 5 saattir yolda kalan sürücülerin açlıklarını bir nebze olsun giderebilmek için kek dağıttıklarını söyledi.

Kula'da eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu ilçemiz merkezi ve ilçeye bağlı mahalle okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz için olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" dedi.