İzmir Caddesi'ne yağmursuyu hattı döşendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'ndeki İzmir Caddesi'nde yağışlı havalarda meydana gelen su birikintisi sorununu ortadan kaldırmak için yağmursuyu hattı döşedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde mevsim normallerinin üzerinde düşen yağışlar sonrasında su taşkını ve birikintisi olmaması için altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'ndeki İzmir Caddesi'ne yağmursuyu hattı döşedi.

MASKİ'nin yaptığı tüm hizmetlerde vatandaşın mağduriyetinin giderildiğini dile getiren Akmescit Mahalle Muhtarı Ömer Şen, “Yağışlı havalarda yağmur suları mahallemizde su birikintilerine neden oluyordu. Geçtiğimiz günlerde yağan yağışlardan da mahalleli olarak çok sıkıntı çektik. Bu durumu MASKİ'ye bildirdik. Sağ olsunlar hemen müdahale ederek hat döşeme çalışmasını gerçekleştirdiler. Çalışma sonrasında sorunumuz ortadan kalkarak mahallemiz çamur ve pislikten kurtulmuş oldu. Mahallemizin en önemli sorunu çözüldü. Hizmetlerden memnunuz. Sorunlarımızı kısa sürede çözen Cengiz Başkanımıza ve MASKİ yetkililerine çok teşekkür ederiz” dedi.