İzmir Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı düzenlenen törenle açıldı

İzmir'de We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarında yaşanabilir bir çevre bırakmak için kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, dönüştürülmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor. 12-14 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda Türkiye'den 18 il ile Almanya ve Romanya'dan toplam 120 katılımcı yer alıyor. Fuarda, atık bertaraf tesisleri, çamur, çürütme, kurutma ve sterilizasyon, analiz cihazları ve araştırma laboratuvarları, depolama firmaları, taşıma firmaları, enerji, yenilenebilir enerji ve biyogaz teknolojileri firmaları, güneş enerjisi teknolojisi ve ısı geri kazanım firmaları, geri dönüşüm teknolojileri, hava, toprak, gürültü kirliliği kontrol teknolojileri firmaları, atık su ve atık su teknolojileri, kentsel temizlik araçları, ekipmanları ve teknolojileri firmaları, altyapı hizmetleri, damla sulama firmaları, plastik hammadde firmaları yer alıyor. Firmalar katılımcılara geri dönüşüm ve çevreye olan katkıları hakkında bilgiler verdi.

Fuarın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dünya değişiyor. Doğamızla geçmişimizle birbirimizle geleceğimizle uyumu temel alan döngüsel şehir anlayışının hayat bulduğu İzmir için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Üç gün boyunca devam edecek fuarımız çeşitli söyleşilerle farklı tecrübeleri bir araya getirecek, sektör temsilcilerinin birbirinden ilham almalarını sağlayacak. 13 farklı ilden, 14 farklı ülkeden temsilciler bu fuarda buluşuyor. İzmir'in döngüsel ekonomisini büyütmek için hanelere kadar uzanan çok farklı bir program uyguluyoruz. Artık çöpü bir hammadde olarak ekonomiye ve doğaya yeniden kazandırıyoruz” diye konuştu.

Şehirdeki atıkları kaynağındayken arıttıkları bilgisini veren Soyer, “Şehrimizdeki atıkları henüz kaynağındayken ayrıştırıyoruz. Buca, Karşıyaka, Karabağlar ve Narlıdere ilçelerinde bu dönüşümü başlattık. Önümüzdeki yaz aylarında tamamlanacak sürecin sonunda ambalaj atıkları ve çöpler ekonomiye kazandırılmış olacak. Aynı zamanda İZDÖNÜŞÜM projemizde yer alacak iş gücünü sağlamak amacıyla sokak toplayıcısı kardeşlerimizi istihdam etmeye başladık. Daha iyi ekonomik şartlar ve sağlıklı bir iş olanağı sunuyoruz. Bundan sonra İzmir'de iki seçenek sunuyoruz. Atıklarınız çöpe atmak ya da geri dönüşüm kutularıyla buluşturmak. Bundan sonra İzmir'de çöp deyip geçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik alanındaki gelişmelerin üretim şekline de yön verdiğini söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeler günümüz dünyasında üretim şekillerine, ekonomik ilişkilere, küresel ticaretin kurallarına yön veriyor. Üretimin ve ticaretin öncelikleri değişiyor, paydaşların beklentileri farklılaşıyor. Bu yolculukta hepimize çok fazla sorumluluk düşüyor. Sürdürülebilirlik ile ilgili trendler, yasal mevzuat ve tüketici beklentileri artık firmaların stratejilerini belirleyen unsurlar haline geliyor. Döngüsel ekonominin sağlanması amacı doğrultusunda; geri dönüşüm, yeniden kullanım ve yeniden üretim modellerini benimsememiz ve üretim süreçlerimize entegre etmemiz gerekiyor. Üretim sistemlerinin daha az atık üreten ve daha da önemlisi girdi olarak atık kullanan modellere geçmesi gerekiyor. Güncel rakamlara bakmak gerekirse, bugün küresel ölçekte ortaya çıkan emisyonun yüzde 55'i enerji, yüzde 45'i ise endüstriyel üretim faaliyetleri kaynaklı. Dolayısıyla döngüsel ekonomi faaliyetleri ile yüzde 45'lik oranın temsil ettiği emisyonu daha aşağı çekmemiz mümkün olacaktır” diye konuştu.

Sınırlı kaynaklar yaşamı her geçen gün zorlaştırdığına dikkat çeken Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili İbrahim Gökçüoğlu, “Uluslararası fuarları ile marka oluşturan İzmirimiz Fuar İzmir ile çok daha kapsamlı adımlar atmaya devam etmektedir. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak Ticaret Odası ile oluşturduğumuz bu fikri destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'a teşekkür ederiz. Değişen, dönüşen dünyada sınırlı kaynaklarla yaşam her geçen gün zorlaşmaktadır Gerçi dönüşüm yöntemiyle çevre, doğa, ekonomi dengesinin yeniden dizayn edilmesi ihtiyacı çok açıktır. Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür prensibi tüm üretim hatlarının önceliği olmalıdır. Türkiye'de ilk ve tek dönüşüm OSB kurma konusundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm şehirlerimizde kurulması gerektiğini her platformda dile getiriyoruz” dedi.

Sınırlı kaynakların çevreye duyarlı kullanılması gerektiğinin altını çizen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, “Sınırsız kaynaklara sahip olmayan dünyamız, doğal kaynakların rasyonel ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanılmaması nedeniyle günümüzde sadece ekonomik problemler değil daha da önemlisi gelecek nesilleri tehdit edecek şekilde küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi büyük sorunlar ile de yüz yüze. İZTO olarak biz de bu yeşil dönüşüm çalışmalarını, İzmir'i daha rekabetçi bir ekonomiye dönüştürme adına bir fırsat olarak değerlendirmede kararlıyız. 2 yıla yakın süredir ilgili tüm platformlarda Yeşil Mutabakat'ın etkileri hususunda farkındalığı artırıcı çalışmalar yapılmasına, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu yerli ETS (Emisyon Ticareti Sistemi) kurulmasına dikkat çekiyoruz. Bunun yanında Gümrük Birliği'nin, Yeşil Mutabakatla uyumlu olarak güncellenmesi ve yeni alanlarla genişletilmesi gerektiği konusunu da vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuarın tanıtım toplantısına CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili İbrahim Gökçüoğlu katıldı.