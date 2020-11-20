İzmir depreminin kahramanına hüzünlü tören

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasına hayat kurtarmak için giden Saruhanlı İtfaiye Amiri Ahmet Kemal Kılıç, görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İzmir depreminde de görev alan Kılıç'ın eşi Fatma Kılıç ise eşinin üniformasını giyerek katıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmeye giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı İtfaiye Amiri Ahmet Kemal Kılıç (51), görevi sırasında kalp krizi geçirdi. Olay yerinde kalbi duran Kılıç'a buradaki sağlık görevlileri müdahale etti. Olay yerinde 2 kez kalbi duran Kılıç, hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde de hayatlar kurtarmak için görev alan İtfaiye Amiri Kılıç için ilk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yapıldı. Burada ki törenin ardından Kılıç'ın cenazesi Manisa Hatuniye Camisi'ne getirildi. Cuma namazını müteakip Hatuniye Camii İmamı Adem Karakış tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Kırtık Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Şehzadeler Kaymakamı Celal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Uğur Başkal ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal katıldı.