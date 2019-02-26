İzmir Devlet Senfoni Orkestrasından Akhisar'da söyleşi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları Manisa'nın Akhisar ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Ülkü Ortaokulu Müzik Öğretmeni Canan Çınar öğrencilerini İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarıyla buluşturdu. Akhisar Belediyesi Bülent Çiğeroğlu Kültür Salonunda gerçekleştirilen söyleşi öncesi müzik dinletisi gerçekleştirildi. Orkestra sanatçıları çok sesli müziği öğrencilere çaldıkları eserlerle tanıttı. Öte yandan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu üyeleri olan sanatçılar Gündüz Öğüt'ün yönetiminde Ülkü Ortaokulu öğrencilerini ve öğretmenlerini sahneye davet ederek enstrümanlarla tanıştırdılar. Söyleşide okul öğrencilerinden Oğuzhan Ağış'a ve Okul Müdürü Cafer Tetik'e orkestra şefliği provası deneyimi yaşatıldı.

Söyleşi Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğunun çaldığı İzmir Marşı'na Ülkü Ortaokulu öğrencileri eşlik etmesiyle sona erdi.