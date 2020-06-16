İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolu Savaştepe kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Aysun K. idaresindeki 09 ABL 398 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Ozan K. yönetimindeki 45 DN 988 plakalı araçla çarpıştı. Kazada Ozan K.'nın kullandığı araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. O sırada kaza yerinden geçmekte olan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti İlçe Başkanı Erol Saygılı ile birlikte ilgililerden bilgi aldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.