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İzmir'deki Salihlilerden yardım eli

İzmir’deki Salihlililer tarafından kurulan Salihlililer Eğitim Kültür Yardım ve Dayanışma Derneği, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

İzmir'deki Salihlililer tarafından kurulan Salihlililer Eğitim Kültür Yardım ve Dayanışma Derneği, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.


Manisa'nın Salihli ilçesini Ege Bölgesi'ne ve Türkiye'ye tanıtmak için çalışmalarını sürdüren Salihlililer Eğitim Kültür Yardım ve Dayanışma Derneği, Ramazan Ayı dolayısıyla Adala Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500 çift ayakkabı yardımında bulunuldu. Ayakkabılar, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Dernek Yönetim Kurulu üyesi Alim Çankaya tarafından Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan'a teslim edildi.


Mahalle Muhtarı Babacan, duyarlılıklarından dolayı Salihlililer Eğitim Kültür Yardım ve Dayanışma Derneğine teşekkür etti.

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