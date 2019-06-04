İzmir'den çaldıkları buzağıları Manisa'da bırakıp kaçtılar

İzmir'in Tire ilçesinden çalındıkları tespit edilen bir haftalık ve 4 aylık 12 buzağı, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde araziye terk edilmiş olarak bulundu.

İzmir'in Tire ilçesinden çalıntı ve sahte plakalı açık kasa kamyonetle dün sabaha karşı 05.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 12 buzağı çalındı. Çalıntı araçla giden zanlılar, Alaşehir-Kula karayolu güzergahında bulunan Soğanlı Mahallesi mevkiinde buzağıları araçtan indirip araziye salarak, aracı da bırakıp kaçtı. Mahalle sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine gelen Kemaliye Jandarma Karakolu ekipleri, yaklaşık 5 kilometrelik alanda Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleriyle birlikte başıboş buzağıları topladı. Jandarma ekiplerinin araştırması sonrası buzağıların İzmir'in Tire ilçesinden çalındığı belirlendi. Soğanlı Mahallesi'nde toplanan buzağılar sahibine teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yeri ve araçta yaptıkları incelemelerde araçta 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Sahte plakalı ve çalıntı olduğu belirlenen araç ise yediemine alındı. Jandarmanın olayla ilgili çalışması sürüyor.