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İzmir'den Manisa'ya kaçan genç kızdan haber alınamıyor

İzmir’in Menemen ilçesinden kaçarak annesinin yaşadığı Manisa’ya gelen 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor.

İzmir'in Menemen ilçesinden kaçarak annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor.


İzmir'in Menemen ilçesinde babasıyla yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası annesinin yanına gitmek istedi. Annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen Eylem Hıdırtepe, en son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görüldü. Dün akşam saat 20.00'den beri kendisinden haber alınamayan Eylem Hıdırtepe'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Genç kızın görülmesi halinde haber verilmesini isteyen Eylem'in ailesi, gelecek sevindirici haberi bekliyor.

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