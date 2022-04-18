İzmir'e atanan Defterdar Gezer'den veda ziyaretleri

MANİSA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla İzmir'e atanan Manisa Defterdarı Şenol Gezer, veda ziyaretlerine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı çerçevesinde, Manisa Defterdarı Şenol Gezer İzmir Defterdarlığı'na, Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel ise Manisa Defterdarlığı'na atandı. Görev yaptığı 5 yıllık sürede defterdarlık hizmetlerinin iş ve işleyiş kapasitesini arttıran, hazırladığı projelerle Manisa'ya katkı sunan Manisa Defterdarı Şenol Gezer, kente veda hazırlıklarına başladı. Merkez ve ilçelerde veda ziyaretlerinde bulunan Gezer, 5 yıllık görev süresinde özellikle ‘Lavanta Bahçeleri' projesiyle dikkat çekmişti. Manisa'dan geçecek hızlı tren hattının bulunduğu ve hazine arazisi olan bölgeye Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle lavanta ekimi yapıldı. Bu sayede Manisa'nın turizm potansiyelinin arttırılması ve ekonomik anlamda da bir gelir oluşturması bekleniyor.

1967 Uşak doğumlu olan Şenol Gezer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. 2014 yılında Adalet Meslek Yüksekokulunu ve 2021 yılında Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Ön Lisans Programını bitiren Gezer, Anadolu Üniversitesi Açıkçöğretim Fakültesi Dış Ticaret Bölümüne ve 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde “Yerel Yönetimlerde Kamu İhale Süreci” alanında Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor. 01/1997-07/1997 tarihleri arasında İzmir Defterdarlığı Defterdar Yardımcılığı görevinde bulunan Gezer, 2002 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri İzmir Grup Başkanlığında Muhasebat Başkontrolörlüğü görevine atandı. 10 Şubat 2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kararname ile Manisa Defterdarı olarak atandı ve 23 Şubat 2017 tarihinde göreve başladı. Orta derecede Arapça, İngilizce, Fransızca bilen Şenol Gezer evli ve 1 çocuk babası.

Gezer'in görev süresinde hayata geçirdiği ve proje aşamasında olan dikkat çekici bazı çalışmaları ise şöyle:

- 2018 yılına kadar defterdarlığa bağlı olan Milli Emlak Müdürlüğünün işlemleri çerçevesinde tüm ilçelerde görevlendirmelerin yapılmasını sağlayarak, ulaşılmadık nokta bırakmadı.

- Mahkeme yoluyla kendilerine verilen kayyımlık hizmetlerinin çalışma kapasitesini 7 kat arttırdı.

- Tarım alanındaki devlet teşviklerinden yararlanamayan kayyım kiracılarının teşvik alabilmesinin yolunun açılması için girişimlerde bulundu ve çalışmaların başlamasına öncülük etti.

- İl genelinde bulunan terk edilmiş yaklaşık 500 köy okulunun Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülmesi önerisi.

- Kamu kurumlarının elektrik giderlerinin hazine arazilerine girişimciler tarafından kurulacak güneş enerji panelleriyle karşılanması ve buradan gelir elde edilmesi önerisi