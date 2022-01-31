Jandarma adım adım iz sürdü, çalınan tarım aletlerini buldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir çiftçiye ait tarım aletlerinin çalınması üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İzmir ve Bursa İl Jandarma Komutanlıkları ve JASAT ile Şehzadeler Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler değeri toplamda 390 bin TL'lik tarım aletini bularak sahibine teslim etti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde yaşayan S.E., kendisine ait tarım aletlerinin çalınması üzerine durumu Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine çalınan tarım aletlerinin bulunması amacıyla Manisa, İzmir, Bursa İl Jandarma Komutanlıkları, JASAT timleri ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Takip sonrası değeri toplamda 150 bin TL olan 2 tarım aleti İzmir'de bulunurken, değeri toplamda 240 bin TL olan 2 tarım aleti de Bursa'da bulundu. Toplam değeri 390 bin TL olan 4 tarım aleti 4 günlük çalışma sonucu bulunarak sahibi S.E.'ye teslim edildi.

Öte yandan operasyon kapsamında tarım aletlerini çalan kişilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.