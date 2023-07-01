Jandarma aracını görüp paniklediler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarmanın devriye aracını görünce panikleyen 4 gencin üzüm bağına doğru bir poşet attıkları tespit edildi. Poşeti inceleyen ekipler 11,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Sığırtmaçlı Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında şüpheli olarak görülen H.D. (22) M.E.S. (24), Ü.B. (23) ve R.Ç.(30) isimli şahısların devriye aracını görünce panikleyerek bağ içerisine poşet attıkları tespit edildi. Yapılan kontrolde poşet içerisinde 11.5 gram metamfetamin olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, şüpheli 4 şahsın kan ve idrar örnekleri ile ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.