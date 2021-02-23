Jandarma çalınan motosikleti 2 yıl sonra bulup sahibine teslim etti

Manisa'nın Kula ilçesinde 8 Ağustos 2019 tarihinde çalınan bir çiftçiye ait motosiklet, jandarma ekipleri tarafından 2 yıl sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda başarılı bir sonuç elde etti. 8 Ağustos 2019 tarihinde 45 RA 5570 plakalı motosikletinin çalındığını beyan ederek Gökçeören Jandarma Karakolu'na başvuran A.E., yaklaşık 2 yıldır motosikleti bulunamayınca umudunu kesti. Jandarma ekiplerinin çalınan motosiklete benzer marka ve modeller üzerinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde 22 Şubat günü saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Caddesi üzerinde durdurulan ve şase numarasından yapılan kontrolde çalıntı olduğu tespit edilen plakasız motosikletin A.E.'ye ait olduğu tespit edildi. Şase numarası ile motosikletin 45 RA 5570 olan plakasının eşleşmesi üzerine motosiklet yaklaşık 2 yıl sonra sahibi çiftçi A.E.'ye teslim edildi. Jandarma ekipleri, motosiklet üzerinde seyir halindeyken yakalanan M.K.'nın (26) da cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadesini aldı. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan M.K. serbest bırakılırken, 2 yıl sonra motosikletine kavuşan A.E. jandarma ekiplerine teşekkür etti.