Jandarma kavşağında kaza: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Jandarma Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Mustafa Ö. idaresindeki 64 DR 034 plakalı araç ile şehir merkezinden D300 karayoluna çıkmak isteyen Yusuf B. idaresindeki 45 ABE 020 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan 45 ABE 020 plakalı araç sürücüsü Yusuf B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Yusuf B., Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.