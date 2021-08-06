Jandarma ormanlık alanlardaki devriyeleri artırdı

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, son zamanlarda artan orman yangınlarına karşı ormanlık alanlardaki devriye faaliyetlerini artırdı. Hem yaya, hem de motorize olarak bölgedeki ormanlık alanlarda devriye atan jandarma ekipleri, ayrıca ormanlık alanlarda yangına sebebiyet verebilecek cam şişe ve benzeri atıkları da temizliyor.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda artan orman yangınlarına karşı geniş güvenlik önlemleri alıyor. İlçeye bağlı mahallelerdeki ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerini artıran jandarma ekipleri, hem yaya hem de motorize ekiplerle ormanlık alanlardaki devriye faaliyetlerini icra ediyor. Ayrıca devriye faaliyetleri esnasında ormanlık alanlarda sebebiyet verebilecek cam şişe ve benzeri atıkları da temizleyen jandarma ekipleri, oluşabilecek yangınları engellemek için faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.