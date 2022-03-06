Jandarma tarafından kontrol edilen otomobilde uyuşturucu bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerinin park halindeki bir otomobilde yaptıkları aramada 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerinin park halindeki bir otomobilde yaptıkları aramada 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköy Mahallesi, Turgutlu-Ovacık Yolu üzerinde park halinde bulunan otomobili kontrol etti.
Otomobilde bulunan 2 kişinin uyuşturucu kullandığını tespit eden ekipler, otomobil ve şüphelilerin üzerinde arama yaptı.
Yapılan arama sonucunda cam kavanoz içerisinde 10 gram, peçeteye sarılı 5 gram olmak üzere toplam 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.