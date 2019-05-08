Jandarma trafik ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor

Trafik ekipleri, vatandaşları kahvelerde ziyaret ederek tarımsal çalışmaların ağırlık kazandığı bahar aylarında özellikle traktör kullanan vatandaşlara uyulması gereken kuralları anlatarak ve broşürler dağıttı.

Alaşehir ve Sarıgöl İlçelerinde Jandarma Trafik ekipleri tüm mahalleleri ziyaret ederek vatandaşları sözlü olarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduklarını açıkladı. Ekipler, vatandaşlara özellikle traktör römorklarının arkalarına reflektör takmalarını, traktörlerin kenarlarına yolcu almamaları, sürücülerin yayalara geçiş önceliği tanımaları konularında uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Sarıgöl ve Alaşehir Mahallelerinde Jandarma Trafik Ekiplerince dağıtılan broşürler vatandaşlar tarafından dikkatlice incelendi.