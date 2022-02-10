Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladıkları 3 kişiden birini gözaltına aldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde dün sabah saat: 07.00 sıralarında, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7'nci JASAT timi, İstihbarat ekipleri ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen ortak istihbarı çalışma sonucunda H.S. (28/E) isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı otomobil, Yeşilyurt Mahallesinde M.A. (32/E) isimli şahsın evinin önünden çıkarken durdurulduğu sırada araç içerisinde bulunan H.P (19/E) isimli şahsın araç içerisinden dışarıya poşet içerisinde bir cisim attığı görüldü. Yapılan kontrolde, poşet içinde yaklaşık 10 gram kubar esrar maddesi ile H.S'nin yapılan üst aramasında, 1 adet uyuşturucu içme aparatı bulundu. Olay sonrasında M.A.'nın evinde ve araçta yapılan adli aramada, yaklaşık 15 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı olmak üzere toplamda yaklaşık 25 gram kubar esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Olay ile ilgili M.A. ve H.P. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, H.S isimli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.