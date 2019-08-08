Jandarmadan bayram öncesi yol ve kurbanlık denetimi

Manisa'nın Kula ilçesinde yaklaşan kurban bayramı öncesinde denetimleri artıran Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile birlikte hayvan taşımacılığı yapanları denetledi.

Her bayramda olduğu gibi yaklaşan kurban bayramı öncesinde de denetimlerini artıran Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyazı kavşağında İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri ile birlikte yaptıkları uygulamada, ilçeye giren çıkan küçükbaş ve büyükbaş hayvan taşımacılığı yapan vatandaşları denetledi. İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri, kurbanlık hayvanlardaki hastalıkları, kurbanlığa uygun olup olmadığını denetlerken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kurban pazarlığındaki sahte para alışverişi konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca yol denetimlerinde de durdurdukları araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Yaklaşan kurban bayramında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdıklarını bildiren İlçe Jandarma Komutanlığı, bayram sonuna kadar denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.