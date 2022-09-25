Jandarmadan festival misafirlerine bilgilendirme

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, Çevre Doga ve Hayvanları Koruma Timi, Kadın Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreş Festivalinde stant açıldı. Açılan stantta vatandaşlara birimler tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta jandarmanın etkin bir şekilde tanıtılması amacıyla afiş ve broşür dağıtıldı.