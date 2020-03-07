Jandarmadan gece denetimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 mahalledeki umuma açık yerlerde gece denetimi yaptı.

Alınan bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez ve Sart Karakol Komutanlı ekipleri, Durasıllı, Sart ve Mersindere Mahallelerinde 8 umuma açık eğlence yerlerine eş zamanlı denetim yaptı. Salihli İlçe Tarım ve Orman ile Toplum Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan denetimde 7 işletmeye 3572 sayılı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına aykırılıktan, 5 işletmeye ise 1774 sayılı kimlik bildirmeme kanuna muhalefetten toplam 1496 lira idari para cezası, 2 işletmeye 4207 sayılı kanun kapsamında kapalı alanda sigara içmekten toplam 5 bin 200 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Denetimlerde 379 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı. Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, huzur ve güvenliğin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.