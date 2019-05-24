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Jandarmadan ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla daha önceden tespit ettikleri ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek, gıda yardımı yaptı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı, sosyal sorumluluk kapsamında Ramazan ayında bazı kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu. Hazırlanan gıda paketleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yunusemre ilçesinde muhtelif mahallelerde daha önceden tespit edilen yardıma muhtaç ailelere ulaştırıldı. Gıda kolilerinin teslim alan aileler, jandarma personeline teşekkür etti.

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