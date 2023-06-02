Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 1 Haziran günü saat 16.00 sıralarında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 810 bin TL olan, 81 bin 259 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 175 bin 980 gram açık tütün, 4 bin 199 adet boş makaron, 836 paket bandrolsüz sigara, 7 bin 600 adet sigara sarma kağıdı, 16 bin 700 gram nargile tütünü, 380 adet nargile kömürü, 16 bin 747 gram nargile aroması, 40 adet puro, 14 kilogram kaçak çay, 98 adet elektronik sigara, 154 adet elektronik sigara likiti, 20 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Jandarma tarafından olayla ilgili adlî işlemlere başlandığı açıklandı.