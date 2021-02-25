Jandarmadan kaçan kamyonette kaçak tütün ve makaron çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçan kamyonetten 100 kilogram kaçak tütün, 10 bin adet makaron ve esrar sarımında kullanılan kağıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli-Gölmarmara yolunda devriye gezen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Motorlu Trafik Tim ekipleri, şüphelendikleri M.A. (35) idaresindeki 35 BBR 15 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp, kaçan araç kovalamaca sonucu jandarma ekipleri tarafından yakalandı. JASAT, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Merkez Karakolu Asayiş ekipleri tarafından kamyonette yapılan aramada, koliler halinde paketlenmiş 100 kilogram kaçak tütün, 10 bin adet makaron ve esrar sarımında kullanıldığı öğrenilen kağıt ele geçirildi.

Şüpheli M.A. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konulduğu öğrenildi.