İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan kenevir operasyonu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram kenevir tohumu ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram kenevir tohumu ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesinde, bugün Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucunda S.Ö. (37) isimli şahsın ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Adli Makamlardan alınan arama kararı sonrası şahsın ikametinde yapılan aramada saksı ve plastik bidonlar içerine ekili olan boyları 1.5 metre ile 2 metre arasında değişen 27 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram kenevir tohumu ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli S.Ö. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.