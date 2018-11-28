Jandarmadan kumar oynayan 47 kişiye suçüstü

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, bir iş yerine yaptıkları baskında 47 kişi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı bir mahalledeki iş yerinde C.D.(40), E.A.(33), İ.İ.(53), A.S.(40) ve M.E.T.(35) tarafından kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek, iş yerine baskın yaptı. Baskında kumar oynayan 47 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olayda kumar oynamada kullanılan malzemeler el konulurken, kumar oynatanlara adli işlem yapılırken, kumar oynayanlara ise kabahatlerden işlem yapıldığı öğrenildi.