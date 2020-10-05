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Jandarmadan sahte içki operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 320 litre sahte rakı ve bin 500 litre sahte şarap ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 320 litre sahte rakı ve bin 500 litre sahte şarap ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Bağcılar ve Hasalan mahallelerinde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İki mahallede Ş.K. (77), A.E. (53) ve E.G.'ye (67) ait ikametlere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada pet şişe ve bidonlarda 320 litre sahte rakı ve bin 500 litre sahte şarap ile içki yapımında kullanılan materyaller ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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