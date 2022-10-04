İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan Salihli'de kaçak rakı ve şarap operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 litre kaçak rakı ile 100 litre şarap ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 litre kaçak rakı ile 100 litre şarap ele geçirildi.


Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaplan Mahallesi'nde H.Ç. isimli şahsın evinde arama yaptı. Evde yapılan aramada, 19,25 litre kaçak rakı, 100 litre şarap, 1 adet damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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