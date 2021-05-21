Jandarmadan Spil Dağı Milli Parkı ve Kiraz Pazarında denetleme

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Spil Dağı Milli Parkında orman yangınları ve korona virüs tedbirlerine karşı Sancaklıbozköy Kiraz Pazarında da korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Spil Dağı Milli Parkında denetim

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkında, vatandaşların güvenliğine yönelik devriyelerini devam ettiren jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı emniyet tedbirler alınması ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunarak kontroller gerçekleştirdi.

Kiraz Pazarında da denetim yapıldı

Kuzey Yarımkürenin açık alanda üretilen ilk kirazın hasadının ardından yoğunluğun başladığı Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesindeki Kiraz Pazarında, jandarma ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Hasatta çalışan tarım işçilerine de, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda gerekli uyarılar ve kontroller yapıldı.