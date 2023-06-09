Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahsın evine yapılan operasyonda 42 adet farklı dönemlere ait tarihi obje ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 8 Haziran Perşembe günü Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda M.S. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 42 adet tarihi obje, 1 adet detektör, 1 adet mavzer, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 3 adet oluklu bıçak ele geçirildi. Şüpheli M.S. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.