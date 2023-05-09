Jandarmadan trafik eğitimi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde trafik jandarma ekipleri tarafından okullarda 'Yolların dili' projesinde okullardaki eğitimler devam ediyor.

Trafik Haftası etkinliklerinde Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Tırazlar ve Çimentepe ilkokullarında 2023 trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde icra edilen faaliyette Sarıgöl Trafik Jandarma ekipleri tarafından 'Yolların dili' projesinde eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimlerde yaya önceliği, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, kask kullanımı ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer eğitim çalışmaların diğer okullarda da yapılacağını ifade etti.