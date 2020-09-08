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Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı olarak bulunan şahin tedavi altına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı olarak bulunan şahin tedavi altına alındı.


Yunusemre İlçe Jandarma trafik ekipleri, Manisa-Menemen Devlet Karayolu üzerindeki asayiş yol kontrol noktasında kanadı kırık vaziyette olan bir şahin gördü. Kuşu dikkatle muhafaza altına alan ekipler, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, yaralı şahini tedavi etmek üzere teslim aldı. Şahin, yapılacak olan tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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