JASAT Timleri Akhisar'da bir yıl içinde 92 olayı aydınlattı

2021 yılında 92 olayın aydınlatılmasını sağlayan JASAT Timleri, 98 şahsı adalete teslim ederek cezalandırılmasını sağladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) sorumluluk bölgesinde suçluların yakalanması, faili meçhul olayların aydınlatılması, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2021 yılında gerçekleştirdikleri operasyonlarda; 2'si cinayet, 3'ü dolandırıcılık, 2'si gasp, yağma, 55'i hırsızlık, 30'u kaçakçılık olayı olmak üzere toplamda 92 olayı aydınlatırken, 98 şahsı da yakalayarak adalete teslim etti.

Yapılan çalışmalarda 30 kaçakçılık olayı ile ilgili olarak; 1 adet uzun namlulu kaleşnikof tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 820 kök kenevir bitkisi, 1 kilogram skunk uyuşturucu madde, 1 kilogram esrar, 1885 litre kaçak şarap, 18 bin 782 adet kaçak sigara, 107 adet tarihi eser obje, 60 litre etil alkol, 35 ton sahte gübre ele geçirildi. JASAT Timlerinin 2022 yılında da aynı özveriyle çalışmaya devam edeceği açıklandı.