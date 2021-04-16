Jeopark Kula Belediyespor, adını final turlarına yazdırdı

Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, Efeler Ligi'ne yükselme müsabakaları kapsamında oynadığı Play-Off turlarının Yarı Final müsabakalarında başarılı performans sergileyerek adını final turunu yazdırdı. Grupta karşılaştığı Cizre Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Jeopark Kula Belediyespor, haftaya oynanacak final müsabakalarında da galip gelerek Efeler Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, normal sezonu 39 puanla 4. sırada tamamlamasıyla, Efeler Ligi'ne yükselme müsabakaları kapsamında Play-Off oynamaya hak kazanmıştı. Play-Off müsabakaları kapsamında ilk olarak Milas Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Manisa temsilcisi, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 3-1 kaybetmesine rağmen, bugün oynanan Cizre Belediyespor müsabakasından 3-1 galip ayrılmasıyla adını Play-Off final turlarına yazdırdı. Final oynamayı garantileyen Jeopark Kula, sezon başından bu yana hedefi olan Efeler Ligi'ne yükselmeye bir adım daha yaklaştı. Yarı final turlarının son müsabakasında Cizre Belediyespor ile karşı karşıya gelen Jeopark Kula Belediyespor, ilk seti 25-19 kaybetmesine rağmen, son üç sette kurduğu üstünlük ile 25-20, 25-17 ve 25-20'lik set skorlarıyla Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Sezon başından bu yana Efeler Ligi hedefiyle mücadelelerini sürdürdüklerini dile getiren Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, yarı final turlarında da Manisa'yı en iyi şekilde temsil ederek final oynamaya hak kazandıklarını söyledi. Cizre Belediyespor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle Efeler Ligi'ne bir adım daha yaklaştıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, büyük başarılar elde eden takım yönetimini ve sporcuları tebrik etti.

Disiplinli oyun anlayışlarıyla sezon başından bu yana her maça Efeler Ligi hedefi ile çıktıklarını kaydeden Jeopark Kula Belediyespor'un tecrübeli baş antrenörü Fuat Dokgöz, Jeopark Kula Belediyespor'u bir kez daha Efeler Ligi'ne yükselterek Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Takım oyuncularının başarı hedefini bir kez olsun yitirmediğini kaydeden Dokgöz, takımın bu seviyeye gelmesi için emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, kulüp başkanı Vedat Yılmaz, takım menajeri Erdoğdu Göçer, takımın teknik heyeti ve sporculara teşekkür etti.