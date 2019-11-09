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Jeopark Kula Belediyespor deplasmanda mağlup

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.

Ligi'nde mücadele ede Jeopark Kula Belediyespor, 5. hafta maçları kapsamında deplasmanda karşılaştığı Milas Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.


Ligi A grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 5.hafta maçları kapsamında Muğla temsilcisi Milas Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ligde oynadığı 2 deplasman mücadelesinden bir galibiyet, bir de mağlubiyetle ayrılan Jeopark Kula Belediyespor, iyi mücadele etmesine rağmen Muğla temsilcisini geçemedi. İlk setin teknik molasına 12-11 önder giren Milas Belediyespor, ilk seti 25-18 kazandı. İkinci sette oyunun kontrolünü sağlayan Jeopark Kula Belediyespor ise 11-12 önder girdiği ikinci teknik molanın ardından ikinci seti 20-25 kazandı. Üçüncü sete 11-12 önder girmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Jeopark Kula Belediyespor, üçüncü seti 26-24, son seti ise 25-19 kaybederek 3-1 mağlup ayrıldı.


Ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyete ulaşan Jeopark Kula Belediyespor, 6.haftada 16 Kasım 2019 Cumartesi günü kendi evinde 2 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunan Alanya Belediyespor'u konuk edecek.

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