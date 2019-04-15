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Jeopark Kula Belediyespor Efeler Ligi'ne veda etti

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi’nde iki sezon mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 2018-2019 sezonu baraj etabı 2.

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi'nde iki sezon mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 2018-2019 sezonu baraj etabı 2. devre maçlarının tamamlanmasının ardından Efeler Ligi'ne veda ederek, bir alt lige düştü.


2017-2018 döneminde büyük bir başarı elde ederek Efeler Ligi'ne yükselen ve sezon sonuna kadar ligde tutunmayı başaran Jeopark Kula Belediyespor, 2018-2019 sezonu sonunda Efeler Ligi'nden düştü. Sezon başından bu yana hiç galibiyet alamayan ve Efeler Ligi serüvenini istediği gibi sürdüremeyen Jeopark Kula Belediyespor, önümüzdeki sezonda Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde mücadele edecek.

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