İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.

Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.


Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Manisa'yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, 17.hafta müsabakaları kapsamında evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. Ligin bitimine az bir süre kala galibiyet parolası ile maça çıkan Jeopark Kula Belediyespor, 25-19'luk setle 1-0 öne geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor'a, 25-20'lik setle karşılık vererek durumu 1-1'e getirdi. Temposu bir an olsun düşmeyen müsabakada Aydın ekibinin 25-19 galip geldiği üçüncü set sonunda maça bir süre ara verildi. Aydın ekibinin 2-1 galipken verilen aranın ardından oyun kontrolünü tekrar eline alan Jeopark Kula Belediyespor, 25-16'lık setle durumu 2-2'ye getirmeyi başardı. Oyun disiplininden kopmayan Kula ekibi, son seti de 15-13 alarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.


Ligin bitimine az bir süre kala ligde kalma mücadelesi veren Jeopark Kula'nın bu galibiyeti, taraftarları da sevince boğdu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.