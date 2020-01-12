Jeopark Kula evinde lidere kaybetti

Ligi'nin 13. haftasında evinde lider Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u ağırlayan Jeopark Kula Belediyespor, lidere 3-1 yenildi.

Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 13. haftasında evinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u ağırladı. Kula Spor Salonu'nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen mücadele, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılıklı sayılar ile başlayan ilk sette teknik molaya 12-10 önde giren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. Yine çekişmeli geçen ikinci sette ise teknik molaya 12-10 önde giren Kocaeli temsilcisi, seti 27-25 alarak farkı ikiye çıkardı. Üçüncü sete hızlı başlayan Kula temsilcisi, teknik molasına 12-6 önde girdiği seti 25-20 alarak farkı bire indirdi. Dördüncü sette oyunun kontrolünü eline alan Kocaeli temsilcisi, 12-8 önde girdiği son seti 25-21 alarak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Alınan sonuçlara göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor puanını 31'e yükseltip liderliğini korurken, Jeopark Kula Belediyespor 24 puanla 5'nci sırada kaldı.