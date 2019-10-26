Jeopark Kula kendi evinde kazandı

Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 2019-2020 sezonunun üçüncü haftasında evinde TFL Altekma'yı ağırladı. Sezonun ilk iki haftasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Jeopark Kula Belediyespor, sezonun üçüncü maçında ligin güçlü ekiplerinden TFL Altekma karşısında salondan 3-0 galip geldi.

Türkiye Volebol Federasyonu Erkekler 1. Ligi üçüncü hafta müsabakasındaki Kula Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Jeopark Kula Belediyespor, ilk seti 25-21, ikinci seti 25-22, 3. seti ise 25-21'lik skorla alarak, TFL Altekma'yı 3-0 mağlup etti. Alınan bu sonuca göre Jeopark Kula Belediyespor puanını 6'ya çıkardı.

Maçın ardından açıklama yapan Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, ligin ilk maçında iç sahada aldıkları galibiyetle sezona motive bir şekilde başladıklarını söyledi. Takımın en önemli motivasyon kaynağı olan iç saha maçlarının tamamında galip gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Yılmaz, iç saha maçlarının en önemlilerinden biri olan, ligin güçlü ekiplerinden TFL Altekma karşısında aldıkları galibiyet için teknik ekibe ve oyunculara teşekkür etti. Maç boyunca susmayan ve sloganlarla takıma destek olan taraftarların sayesinde galip geldiklerini vurgulayan başkan Yılmaz, desteğini esirgemeyen tüm seyircilere teşekkür etti.

İyi mücadele ettiklerini söyleyen Jeopark Kula Belediyespor takım kaptanı Kaan Çiçek, "Bu maça iyi hazırlandık. En çok önem verdiğimiz iç saha maçlarından birini daha kazandık. Rakibimiz karşısında iyi mücadele ettik, sonunda gülen taraf biz olduk. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Salon: Kula

Hakemler: Habib Durgut (Kütahya), Mukaddes Ertem (Manisa)

Antrenörler: Fuat Dokgöz (Jeopark Kula Belediyespor), Levent Matmericli (TFL Altekma)

Jeopark Kula Belediyespor: Kaan Çiçek (K), Azizcan Ataoğlan, Yiğit Yıldız, Mert Erkut Burunsuz, Mert Deniz(Li), Murat Özgür Deniz, Samet Gümüş, İsa Aydoğdu, (Mehmet Can Süsler(Li)

TFL Altekma: Christopher Hoag (K), Kaan Gürbüz, Halit Kurtuluş, Taha Erden, Fırat Fatih Kartal, Fatih Yorulmaz(Lİ), Tarık Öztekin,(Arda Bostan, Berkant Mit, Serhat Uzun)

Setler: 25-21, 25-22, 25-21

Süre: 77 dakika (24, 27, 26)