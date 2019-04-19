İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Jeopark Kula'dan milli takıma

Jeopark Kula Belediyespor’un orta oyuncusu Ertuğrul Gazi Metin, Voleybol A Erkek Milli Takımı kadrosuna seçildi.

Jeopark Kula Belediyespor'un orta oyuncusu Ertuğrul Gazi Metin, Voleybol A Erkek Milli Takımı kadrosuna seçildi.


İki sezondur Efeler Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor'a 2018-2019 sezonu başında Galatasaray'dan kiralık olarak gelen orta oyuncu 1996 doğumlu Ertuğrul Gazi Metin, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi'ne katılacak olan A Milli Erkek Takım kadrosuna seçildi. Jeopark Kula Belediyespor'da gösterdiği başarılı performans ile göz dolduran Ertuğrul Gazi Metin, A Milli takımına seçilmesiyle Kula'ya bir kez daha gurur yaşatmış oldu.


8 Mayıs 2019 tarihinde Ankara'da kampa girecek A Erkek Milli Takımı, 26 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında oynanacak olan CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek.


Öte yandan 2017-2018 sezonunda Jeopark Kula Belediyespor forması giyen deneyimli orta oyuncu Halil İbrahim Kurt da A Erkek Milli Takımı'na seçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.