Jeopark Kula'dan milli takıma

Jeopark Kula Belediyespor'un orta oyuncusu Ertuğrul Gazi Metin, Voleybol A Erkek Milli Takımı kadrosuna seçildi.

İki sezondur Efeler Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor'a 2018-2019 sezonu başında Galatasaray'dan kiralık olarak gelen orta oyuncu 1996 doğumlu Ertuğrul Gazi Metin, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi'ne katılacak olan A Milli Erkek Takım kadrosuna seçildi. Jeopark Kula Belediyespor'da gösterdiği başarılı performans ile göz dolduran Ertuğrul Gazi Metin, A Milli takımına seçilmesiyle Kula'ya bir kez daha gurur yaşatmış oldu.

8 Mayıs 2019 tarihinde Ankara'da kampa girecek A Erkek Milli Takımı, 26 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında oynanacak olan CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek.

Öte yandan 2017-2018 sezonunda Jeopark Kula Belediyespor forması giyen deneyimli orta oyuncu Halil İbrahim Kurt da A Erkek Milli Takımı'na seçildi.