Jeopark Ortaokulu'ndan kitap toplama projesi

Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim hayatını sürdüren Jeopark Ortaokulu, tarafından hazırlanan proje ile toplanan kitaplarla okul kütüphanesini zenginleştirilmesi ve aynı zamanda ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor.

Kula'da eğitim alanında farklı projelere imza atan Jeopark Ortaokulu, projelerine bir yenisini daha ekledi. Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında 2019 kasım ayı içerisinde "kütüphaneyi zenginleştirme ve ihtiyacı olanlara ulaştırma" adıyla yeni bir projeye başlayan okul yönetimi ve öğretmenleri, bu kapsamda hedefledikleri 5 bin adet kitabı toplayarak, hem okul kütüphanesini zenginleştirmeyi hem de ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırmayı planlıyor. “Bekletme Kitabını Boşuna, Kavuştur İhtiyacı Olana” sloganıyla yola çıkan okul müdürü Enver Yılmaz, Türkçe öğretmeni Zeliha İğdi, Görsel sanatlar öğretmeni Rahime Uğur, öğrenciler Enes Efe İğdi ve Zarife Altekin, Kaymakam Kemal Duru'yu da makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiler.

Okul öğrencileri ve velilerine kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, okul kütüphanesini bölgenin en zengin kütüphanesi haline getirmek ve kitapları olmayan kırsal mahallelerdeki okullara kitap desteği sağlamak adına böyle bir proje hazırladıklarını aktaran Jeopark Ortaokulu Müdürü Enver Yılmaz, proje kapsamında 5 bin adet kitap toplamayı hedeflediklerini vurguladı. 2019 Kasım ayında başladıkları projede yaklaşık 2 bin kitap topladıklarını kaydeden müdür Yılmaz, 27 Nisan 2020 tarihinde sona erecek olan projede roman ve bilimsel yayın kitapları topladıklarını söyledi.

Projenin başlangıç aşamasından, son hedefledikleri aşamaya kadar bilgi alan Kaymakam Kemal Duru ise, Manisa Valiliği'nin MANEP 2023 "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında gerçekleştirilen en etkili proje olduğunu söyledi.

Proje kapsamında Jeopark Ortaokulu müdürü Enver Yılmaz, Türkçe öğretmeni Zeliha İğdi, Görsel sanatlar öğretmeni Rahime Uğur, öğrenciler Enes Efe İğdi ve Zarife Altekin'i makamında ağırlayan Kula Kaymakamı Kemal Duru da projeye destek sağladı. Kendisini ziyaret eden okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilere, kendisinin okuyup bitirdiği 3 kitabı hediye eden Kaymakam Duru, tüm kamu personelinin de projeye destek vermesini istedi. Kırsal mahallelerdeki okullarda kitap ihtiyacı olan öğrenciler için oldukça önemli bir proje olduğunu da kaydeden Kaymakam Duru, Kulalı vatandaşlardan da projede destek beklediğini ifade etti.

Jeopark Ortaokulu müdürü Enver Yılmaz, Türkçe öğretmeni Zeliha İğdi, Görsel sanatlar öğretmeni Rahime Uğur, öğrenciler Enes Efe İğdi ve Zarife Altekin'in Kaymakam Duru'yu ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'de eşlik etti.