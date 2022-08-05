Jeopark ziyaretçi merkezi inşaatında sona doğru

Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olan Kula-Salihli Avrupa ve UNESCO Global Jeoparkı girişinde yapımına başlanan Jeopark Ziyaretçi Merkezinin inşaatında sona yaklaşıldı. Bölgedeki turizmin gelişimine katkı sağlaması amaçlanan projenin kısa zaman içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği'nce, Zafer Kalkınma Ajansı'nın da hibe desteği ile yapımına başlanılan Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım, Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ve teknik personellerle birlikte devam eden çalışmaları inceledi.

Bölgenin turizmini canlandırması açısından önem taşıyan projenin detayları hakkında bilgiler veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Kültürel turizmin geliştirilmesini amaçlayan projede yaklaşık 1500 metrekare alanda ziyaretçi bekleme alanları, sosyal tesisler, toplantı ve eğitim alanları, otobüs ve araç park park alanları bulunuyor. Binalardaki çalışmalar bitme noktasına geldi. Buna müteakip giriş yolu ve otopark alanında parke döşeme çalışmalarına başlanacak. Kısa zaman içerisinde Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nin hizmete açılmasını planlıyoruz. Bölgeye değer katacak projenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.