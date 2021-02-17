Jeotermal çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi

Kızılay Manisa Şubesi ilk yardım ekipleri tarafından Alaşehir Piyadeler Mahallesi'nde bulunan özel bir jeotermal firmasının çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi.

Alaşehir Piyadeler Mahallesi'nde bulunan Zorlu Jeotermal tesisinde çalışanlara Manisa Kızılay eğitmenleri tarafından ilk yardım eğitimi verildi. Eğitime katılan personele ilk yardımın önemi anlatılırken, Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, “Hepimiz günlük yaşamımızda tıkanıklık, zehirlenme, kanama, şok geçirme, havale geçirme, trafik kazası veya iş kazası ile karşılaşabiliriz. Bu tür vakalarda neler yapmamız, nasıl hareket etmemiz çok önemlidir. Bilinçli hareketlerle çok kısa sürelerde hayat kurtarabiliriz. Dolayısıyla ilk yardım ile belki bir hayat kurtarabiliriz. Bu gün burada ilk yardımla ilgili teknik bilgileri öğreneceksiniz. İlk yardım eğitimini verecek olan görevlilere teşekkür ederiz.” dedi.

Eğitimlerde kursiyerlere tıkanıklıklar, zehirlenmeler, kanama, şok, havale, araçtan kazazede çıkarma, acil durumlarda neler yapabilecekleri uygulamalı olarak anlatıldı.

İlk yardım eğitiminde eğitmenler konuları önce teorik olarak anlattı daha sonra özel olarak hazırlanmış mankenler üzerinde uygulamalı olarak eğitime devam etti. Kursiyerler de öğrendikleri bilgileri mankenler üzerinde uygulayarak, kalıcı olarak öğrendi. Kursu başarıyla tamamlayanlara 192 ülkede geçerli temel ilk yardım sertifikası verildi.