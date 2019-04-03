JHV-Store tırı Turgutlu'da ilgi gördü

Jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla faaliyete başlayan Jandarma Havacılık Tırı (JHV-Store tırı), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tanıtılarak vatandaşlarla buluştu.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Havacılık Başkanlığınca lisanslı ürünlerin satışının gerçekleştirildiği tırda çalışan personel, Manisa'nın Turgutlu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında hem tanıtım hem de satış yaptı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren ve rütbeli askerleri ile vatandaşların alışveriş yaptığı satış tırında jandarma hakkında bilgiler verildi. Tırda yapılan satışlardan elde edilecek gelirin Jandarma Asayiş Vakfı'na gideceği ve şehit ailelerine de yardım sağlanmış olacağı belirtildi.

Akşama kadar faaliyetini sürdürecek tır, 6 ve 7 Nisan tarihlerinde İzmir Forum Bornova'da vatandaşlara satış yapacak.