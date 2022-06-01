Judo tutkusu ve çalışma azmiyle 56 yaşında Türkiye şampiyonu oldu

Yunusemre Belediyespor'un veteran judocusu 56 yaşındaki Mehmet Şevik, örnek çalışma azmi ile gençlere taş çıkartırken, Ankara'da katıldığı Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Judoda başarıdan başarıya koşan Yunusemre Belediyespor, katıldığı her yaş kategorisinde ulusal ve uluslararası dereceler elde etmeye devam ediyor. Mavi-beyazlı kulübün 56 yaşındaki veteran sporcusu Mehmet Şevik, Ankara'da düzenlenen Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 60 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Spor sevgisi ve çalışma azmiyle örnek bir başarıya imza atan Mehmet Şevik, Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Sporun yaşının olmadığını kaydeden Şevik, "56 yaşındayım. Siyah kuşak ikinci dan sahibiyim. 11 yaşındayken judoya gönül verdim. Judo benim için bir sevda. Yaklaşık 45 yıldır judonun içindeyim. Zaman zaman duraklamalarımız olsa da elimden geldiğince devam etmeye çalıştım. Bizim zamanımızda spor yapmak zordu. Çok şükür başımıza sakatlık, kaza bela gelmeden bugünlere geldik. Bu sürece antrenörlüğü de sığdırdım. Sporun yaşı yok. Haftanın 6-7 günü çalışıyorum. Mümkün olduğunca idmanları aksatmıyorum. Spor 7'sinde yapıldığı gibi 70'inde de yapılıyor" diye konuştu.

Judonun kişiliğe, beden ve ruh sağlığına önemli katkılar sağladığını sözlerine ekleyen Şevik, "Judo, insan vücudunu ve zihnini disiplinli hale getiren bir spor. Ailecek judo yapıyoruz. Bir oğlum bir kızım var, çocuklarım da judo sevgisiyle büyüdü. Onlar da ellerinden geldiğince idmanlara gelmeye çalışıyorlar. İnşallah gençlerimiz de bizler gibi uzun yıllar sporun içinde kalırlar. Onlar bizim için övünç kaynağı" diye konuştu.

Mehmet Şevik, gençlere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: "Gençlerle bir arada idman yapıyoruz. Psikolojik anlamda onları, 'Bu adam bu yaşta bunları yapabiliyorsa ben de yapabilirim' düşüncesine itebiliyorsam ne mutlu bana. Gençlerimiz bıkmadan usanmadan çalışsınlar. Judo güzel olduğu kadar çok zor bir spor. Bu zorluğu ancak çalışmayla aşabilirler. Çok yetenekliyim, çok başarılıyım demek yetmiyor. İlla ki devamlılığı olan çalışma disiplini şart. İnanıp çalışan hayallerine elbet ulaşacaktır. Gururluyum. Bu madalya Manisamız'a armağan olsun. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a judoya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum"